In deze Delhaize gaan ze nog een stap verder in strijd tegen corona: “Het eerste wat ik dacht? ‘Nee toch’”

Gent / Lochristi - Een week geleden had iedereen ze gek verklaard. Maar nu kregen de dames aan de kassa van de AD Delhaize in Lochristi enkel complimentjes van de klanten. Sinds dinsdagmorgen maken ze de rekening van een klanten met een veiligheidsmasker. “Het was eerst raar om jezelf de heel tijd te horen”, zegt Natalie De Wilde. “Maar na een halve dag ben je dat gewoon.”

Vochtige doekjes om de handen te wassen. Rollen papier om handvat van de winkelkar schoon te vegen. En zoals Delhaize het voorschrijft: één klant per vijftien vierkante meter. Maar voor zaakvoerder Dany Van Assche was het nog niet genoeg. “Ik zag op televisie een reportage over een winkel waar ze plexi-glas installeerden aan de toonbank. Prachtig idee, maar ik wist meteen dat zoiets in een supermarkt eigenlijk niet mogelijk is.” En dus begon hij te denken. Dinsdagmorgen reed hij van Lochristi naar Oostakker, een dorp verder. “Ze hadden daar nog vijftien helmen met een groot plastic scherm voor het gezicht. “Ik heb ze allemaal meegenomen. Voor mijn mensen aan de kassa. Zij lopen het grootste risico.” De maskers worden normaal gedragen door mensen die kap-, slijp- en schilderwerken doen.

Foto: carlo coppejans

Natalie De Wilde vond het maar een gek idee toen de baas er mee aan kwam. “Nee toch, was het eerste wat ik dacht. Ik voelde me precies een stripfiguurtje met dat ding op mijn kop. Maar al snel besefte ik dat het mijn veiligheid zou verhogen. Het stripfiguurtje speelt mee in een veilig verhaal (lacht).” Of het niet vervelend is? “Enkel in het begin. Je hoort jezelf de hele tijd. En je moet misschien wat luider praten tegen de klanten. Maar het went. En we hebben genoeg pauzes om dat ding even af te zetten.”

Aan de kassa kijkt Brigitte Morant nauwelijks op als ze bediend wordt door Natalie. “Het ziet er misschien een beetje raar uit maar ik ben blij dat ze hier extra voorzorgen nemen. Ik doe dat ook: ik was mijn handen veel, en er zit altijd een handgel in mijn handtas.” Marie-Louise Duyts loopt door de winkel met een mondmasker. “Behalve thuis heb ik het altijd op: zelfs als ik alleen in de wagen zit. Iedereen moet helpen op plekken als deze: het personeel én de klanten. Dan krijgt corona geen kans.”

“Wat is dat hier, dacht ik.” Patricia Van De Weghe, oud-schepen in Lochristi, vindt de nieuwe ‘uitrusting’ in de Delhaize overdreven. “Als iedereen een beetje verstandig is, uit elkaars buurt blijft en zijn eigen hygiëne verzorgt, … dan zouden we al veel verder staan.” Maar helemaal gerust is ze er ook niet in. “Ik moet toegeven dat ik gehamsterd heb. Er ligt vooral vlees en groenten in mijn kar. En dat voor iemand die niet gewend is om te koken. Ik heb zelf een ontbijt- en aperobar. De dagen dat ik gesloten ben, gaan we op restaurant.”