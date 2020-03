Huisartsen moeten alle geplande niet-urgente zorg uitstellen door coronavirus: “Een van grootste uitdagingen sinds Tweede Wereldoorlog”

Alle huisartsen moeten alle geplande niet-urgente zorg uitstellen. Op deze manier kan maximale capaciteit worden vrijgemaakt voor de telefonische triage van mogelijk Covid-19-besmette patiënten, zegt huisartsenvereniging Domus Medica. Tegen het einde van de week verwacht de vereniging een aanzienlijke stijging van het aantal consultaties, aldus Roel van Giel, voorzitter van Domus Medica.

Sinds de uitbraak van de corona-epidemie tekent de vereniging een toename van de werkbelasting voor huisartsen op. Maandagavond besliste de federale overheid om het noodplan huisartsgeneeskunde af te kondigen. Naast het opzetten van fysieke triagepunten zullen daardoor ook alle huisartsen nu niet-urgente zorg moeten uitstellen. Zo zou er zo maximale capaciteit vrijgemaakt kunnen worden voor de telefonische triage. “De uitrol van dit noodplan heeft een impact op alle vlakken: organisatorisch, familiaal en financieel. Domus Medica is daarom in voortdurend overleg met de overheid en andere artsenorganisaties om voor al deze aspecten een oplossing te vinden”, klinkt het.

“Ouderen horen we maar sporadisch”

Ook Jos Vanhoof van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) ziet het aantal telefonische consultaties stijgen. Vooral mensen tussen de 20 en 55 jaar bellen intussen met klachten naar zijn praktijk. “Zij zijn ook het meest sociaal geïntegreerd. Oudere mensen horen we maar sporadisch”, aldus Vanhoof.

Via telefonische vragen gaan de huisartsen na of een patiënt milde of ernstige symptomen heeft. Als klinisch onderzoek nodig is, verwijzen ze door naar de triageplaats voor het ziekenhuis, waar een onderscheid wordt gemaakt. “De geneeskunde, en zelfs bij uitbreiding de hele maatschappij, staat voor één van de grootste uitdagingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De situatie is zeer ernstig. Huisartsen zijn hierin een essentiële schakel en daarom zijn deze maatregelen dan ook nodig”, zegt Van Giel. Verder vraagt Domus Medica om strikt de richtlijnen van Sciensano op te volgen.