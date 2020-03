Beelden van leger in straten van Parijs veroorzaken onrust: “Staat los van coronacrisis”

In Frankrijk is onrust ontstaan nadat beelden van legervoertuigen die door de straten van Parijs rijden, gedeeld waren via sociale media. Vermoed wordt dat de Franse regering het leger inzet om de lockdown die werd afgeroepen af te dwingen, hoewel president Macron daar niks van heeft gezegd. Volgens AFP Factuel, de factchecking afdeling van het Franse persagentschap, zijn sommige beelden vals en staan de legervoertuigen in de Parijse straten los van het coronavirus.

AFP Factuel ontdekte dat een foto van legervoertuigen die op weg naar Parijs zouden zijn, niks te maken heeft met het coronavirus en de lockdown waaraan de Fransen zich moeten houden. “Het gaat om een gebruikelijk transport van een leverancier van het leger”, klinkt het.

Ook video’s van legervoertuigen die in de straten van Parijs werden gemaakt, hebben niks te maken met de crisis die wordt veroorzaakt door het coronavirus. “De vrachtwagens in Charenton-le-Pont maken deel uit van logistiek vervoer dat losstaat van de coronacrisis”, heeft het Franse ministerie van Defensie volgens AFP verklaard. “De grondtroepen blijven hun taken verrichten om hun prioritaire missie uit te voeren.”

Frankrijk wordt hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Er zijn al meer dan 6.000 besmettingen en het dodental is intussen opgelopen tot 148.

