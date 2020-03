Winkel biedt mondmaskers aan tegen woekerprijs, maar zaakvoerder ziet geen probleem: “Ik vraag geen 1.000 euro, he”

Antwerpen -

‘Buy and Sell’ in de Nationalestraat in Antwerpen verkoopt mondmaskers voor 9,99 euro per stuk. Diezelfde mondmaskers kosten oorspronkelijk nog geen 8 euro voor een doos van vijftig stuks. Die woekerprijzen stoten op veel onbegrip. “Maar dit is vraag en aanbod”, zegt de uitbater.