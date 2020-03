Britse toeristen dagen Spaanse politie die hen verjaagt uit: “We hebben het virus!”

Op sociale media zijn beelden opgedoken van Britse toeristen die de Spaanse lockdown aan hun laars lappen in Benidorm. De zonnekloppers - met ontbloot bovenlijf en blikjes bier in de hand - worden verjaagd door de Spaanse politie. De massa lijkt de agenten echter uit te dagen door “we hebben de griep” en “we hebben het virus” te zingen. “Wat een onverantwoordelijke dwaasheid”, klinkt het in de reacties op sociale media.