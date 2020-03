Prehistorische mammoetbotten van 200.000 jaar oud gevonden in Rusland

In Rusland hebben onderzoekers de grootste en oudste botcirkel van mammoeten ooit gevonden. Nabij het dorp Kostenki, 450 kilometer ten zuiden van Moskou, werd een prehistorische constructie van 200.000 jaar oud aangetroffen.

De botcirkel,die afstamt af uit laatste ijstijd, heeft een diameter van zo’n 12 meter en is een halve meter hoog. Er werden minstens 51 kaken en 64 schedels van mammoeten gevonden. Het is voor de wetenschappers vooralsnog onduidelijk welk doel de plek had. Een verblijfplaats voor nomaden lijkt uitgesloten. “Er werden rottende en stinkende restanten opgestapeld. Dat zal geen pretje zijn geweest om in te wonen”, aldus de Britse archeoloog Alexander Pryor in het wetenschappelijke tijdschrift Antiquity. “Bovendien is de constructie veel te groot en ingewikkeld om een dak van boomstammen te hebben kunnen dragen.”

Pryor leidde het onderzoek en denkt in de richting van een opslagplaats voor voedsel, waarbij de botten dienden als “muur om de roofdieren en aaseters weg te houden”. Verder onderzoek moet duidelijk maken of dat een correcte hypothese is. In kuilen rondom de constructie werden sporen aangetroffen van verbrand hout, plantenresten en zaden. Binnenin de cirkel werd amper iets van sporen aangetroffen. Waarom de cirkel juist op die plek werd gebouwd, is mogelijk te danken aan een natuurlijke, niet bevroren waterbron in de buurt. “Dat moet erg zeldzaam zijn geweest in een tijd van extreme kou waarin het vreselijk lastig was om onderdak en eten te vinden”, aldus Pryor aan Newsweek.