Alleenstaande mama getuigt over het leven in quarantaine: “Mijn zoontje was in tranen toen hij het nieuws vernam”

Met ruim 1.200 zijn ze al, de Belgen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Officieel, welteverstaan. In de marge zijn er nog veel meer mensen die met symptomen thuis zitten maar niet getest worden. Ook voor hen is het een onzekere periode met veel eenzaamheid. De Oost-Vlaamse Natalie De Coninck, die in isolatie zit en zo haar 8-jarige zoontje moet missen, beaamt dat. “Maar het is de enige remedie.”