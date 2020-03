Man verstopt 23.000 euro in gestolen Belgisch busje

Een 25-jarige man uit Rijen in de zuidelijke Nederlandse provincie Noord-Brabant is opgepakt omdat hij rondreed in een gestolen bestelbus. Daarin zat een verborgen ruimte met 23.000 euro contant geld. De man kon niet uitleggen hoe hij aan al dat geld kwam en daarom is hij gearresteerd. Het geld en de auto zijn in beslag genomen.

Kentekenherkenning had gezien dat een gestolen Belgisch busje op de A16 vanaf de grens richting Breda reed. Agenten wachtten het busje op en de bestuurder moest bij Breda stoppen. Toen agenten verder keken, kwam de verborgen ruimte aan het licht. De man is opgepakt voor diefstal of heling, en voor witwassen.