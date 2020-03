UEFA vraagt 300 miljoen euro ‘steun’ aan clubs na het uitstel van het EK voetbal

De Europese voetbalbond blijft na het uitstel van het EK 2020 met een katertje zitten. Een financiële dan toch want het uitstel zal de UEFA 300 miljoen euro kosten.

Omdat het vooral de clubs waren die de nationale competities wilden afwerken en daarom aanstuurden om het EK uit te stellen, gaat de Europese voetbalbond bij de clubs te rade. Er is aan de vereniging van Europese clubs gevraagd om de 300 miljoen euro die de UEFA straks te kort zal komen, bij te passen. Het antwoord van de Europese (top)clubs is nog niet bekend maar het is niet onmogelijk dat het deel uitmaakt van het akkoord.