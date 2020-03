Help, mijn man is een snurker: tips om het snurkprobleem aan te pakken

Heeft u al van de Onbekende Artiest gehoord? Nee? Prijs u gelukkig. Zijn nummers zijn heftig. En luid. Ik kan het weten, want ik heb wat van zijn muziek zelf opgenomen. In mijn slaapkamer. Dat ging zo: als je een geluids-fragment opneemt met je gsm, dan krijgt de uitvoerder automatisch de naam “Onbekende Artiest”. Toepasselijk, want snurken blijft een gevoelig onderwerp – zeg maar taboe. Hier ga ik, in zeven stappen en drie hoofdstukken, uitleggen hoe ik De Onbekende Artiest Die Me Elke Nacht Wakker Snurkt deed verstommen.