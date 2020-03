Toeristen geven massaal gehoor aan oproep van gouverneur: plots stuk kalmer op strand en zeedijk

“Blijf weg van de kust.” Duidelijker kan de boodschap van gouverneur Carl Decaluwé niet zijn. Afgelopen weekend en maandag trokken heel wat mensen naar het strand of de Zeedijk voor een wandeling, dinsdag was dat duidelijk al een pak minder.

Dat mensen uit verveling naar het strand of de Zeedijk trekken, is bij de eerste aangename lentetemperaturen in volle coronacrisis geen verrassing. Afgelopen zondag liet burgemeester Leopold Lippens al ...