Prachtig lenteweer brengt veel volk op de been, ondanks het coronavirus: “Ik ben nog niet klaar voor de lockdown”

Dinsdag nam een frisse start, maar in de loop van de dag werd het prachtig lenteweer. De zon lokte heel wat mensen naar buiten, ondanks de adviezen om binnen te blijven om de kans op de verspreiding van het coronavirus te verminderen. In Brussel werd heel wat volk gezien in de Nieuwstraat en ook in Gent liepen genoten heel wat mensen van de warme zonnestralen op de Graslei. Het Nieuwsblad sprokkelde enkele reacties van diegenen die zich op een drukke plek waagden enkele uren voor de strengere maatregelen werden aangekondigd door premier Sophie Wilmès (MR).