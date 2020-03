Wat als straks alle voetbalcompetities voortijdig worden stopgezet? Dan kunnen deze spelers achter hun record fluiten

Hoewel de verplaatsing van het EK voetbal naar juni 2021 een feit is, is het nog maar de vraag of de nationale competities tijdig hervat kunnen worden. De opmars van het coronavirus is nog lang niet gestopt en in de meeste Europese competities moeten er nog meer dan tien speeldagen afgewerkt worden. De vrees bestaat dan ook dat heel wat competities gewoonweg niet meer hervat zullen worden. Hierdoor zouden een aantal spelers hun jacht naar een prestigieus record voortijdig beëindigd zien. Een overzicht.