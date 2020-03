Dertig minuten in supermarkt en strenge boetes op samenscholing: dit zijn de nieuwe maatregelen van regering

Vanaf woensdagmiddag gaat ons land verstrengde maatregelen toepassen. Enkel essentiële verplaatsingen worden nog toegestaan en samenscholingen worden verboden. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad zopas bekendgemaakt tijdens een persconferentie. “We weten dat het moeilijk is, maar ze zijn essentieel gezien de evolutie van de huidige toestand in ons land”, zegt premier Sophie Wilmès (MR).

Omstreeks 16 uur is de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samengekomen om bijkomende informatie van de experten in de Risk Management Group te bestuderen en te beslissen over “bijkomende maatregelen om de gezondheid van al de burgers te beschermen”. De belangrijkste vraag vandaag was: gaat ook België, net zoals Frankrijk en Italië, in lockdown?

Dat is niet het geval, zegt Sophie Wilmès zo’n vier uur later op de persconferentie. De premier benadrukt dat het niet om een lockdown gaat, maar er is wel degelijk sprake van nieuwe, strenge maatregelen. Zo komt er vanaf morgen een verbod op samenscholing en zijn alle niet-essentiële verplaatsingen verboden.

Dertig minuten supermarkt

Naar de supermarkt gaan om boodschappen te doen is wel nog steeds mogelijk. Ook naar de apotheek, het tankstation en de krantenwinkel gaan, is toegestaan. Al blijven daar wel de regels voor fysieke afstand van kracht.

“Alle niet-essentiële winkels zullen nu ook tijdens de week sluiten”, aldus Wilmès. “De uitzonderingen daarop zijn dus voedingswinkels, apotheken en krantenwinkels. Daar geldt wel nog steeds, zoals eerder aangekondigd, een persoon per tien vierkante meter.” Wel nieuw tijdens het winkelen: iedereen mag maximaal dertig minuten binnen.

Naar het werk gaan, mag ook. Al wordt dat afgeraden: “Telewerken is de norm”, aldus de premier. “Alle bedrijven, los van hun omvang, moeten telewerk faciliteren. Thuiswerken wordt de regel. Bedrijven die dat niet kunnen, moeten de regels maximaal respecteren. Bij de eerste sanctie volgt er een (zware) boete, bij een tweede zal er tot sluiting van het bedrijf moeten worden overgegaan.”

Samenscholingsverbod

Er komt een samenscholingsverbod, mensen moeten dus maximaal thuisblijven, maar fysieke buitenactiviteiten blijven wel toegestaan. “Het is zelfs aanbevolen”, zegt Wilmès nog. “Het liefst ga je alleen wandelen of sporten, maar het mag ook met een gezinslid of met een vriend of vriendin als je alleen woont. Maar opnieuw: voldoende afstand bewaren is belangrijk.”

De scholen blijven open, of toch de opvang die daar momenteel voorzien wordt voor kinderen van wie de ouders geen oplossing vinden. Alsook de crèches.

Reizen verboden

Het openbaar vervoer zal ook nog steeds zijn diensten bewijzen. Al moet ook daar de social distancing worden gerespecteerd, dat wil zeggen: met een minimale afstand van anderhalve meter tussen de reizigers. “Het openbaar vervoer zelf moet zich ook zo installeren dat diezelfde regels rond fysieke afstand gerespecteerd kunnen worden.” Reizen naar het buitenland die niet essentieel worden geacht, zijn wel verboden tot en met 5 april.

Géén lockdown

Premier Wilmès benadrukte dat de nieuwe maatregelen geen lockdown van het volledige land betekenen. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block hamert daar op: “Dit is geen lockdown. Iedereen mag uit zijn huis, iedereen mag blijven werken.”

Al beseft de minister dat dit veel vraagt van de bevolking. “We vragen die inspanning nu voor een aantal weken om het verschil te maken. Als we wachten tot er duizenden mensen in onze ziekenhuizen liggen, zullen die maatregelen niets meer uithalen. Dat weten we uit de voorbeelden uit het buitenland”, aldus De Block.