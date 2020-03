Chef roept om om te koken voor verpleegkundigen: “Zij staan in de vuurlinie en verdienen een hartverwarmende maaltijd”

De Lierse chef Nils Proost van restaurant Petit Cuis­tot wil de komende weken koken voor het verplegend personeel van het ziekenhuis van Lier. Verschillende leveranciers zijn al bereid om ingre­diënten te bezorgen, naar verpakkingsmateriaal is Proost nog op zoek. Hij hoopt dat het initiatief navolging krijgt, zodat ook andere ziekenhuizen kunnen worden gesteund.

De voorbije dagen is er bij Petit Cuistot nagedacht over wat er kon worden gedaan om een handje te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis. “Ja, we hadden een take-away kunnen openen. Maar ...