EK-tickets blijven geldig voor 2021, maar je kan ook je geld terugkrijgen

U hebt al EK-tickets gekocht, maar kunt in 2021 niet van de partij zijn? Geen probleem. De UEFA zal u die terugbetalen.

Nu het Europees kampioenschap voetbal is uitgesteld naar 2021, is een van de grote vragen: wat met de tickets? Voor deze jubileumeditie had de UEFA een recordaantal van 3 miljoen tickets in de aanbieding, waarvan 1,5 miljoen voor ‘het gewone publiek’ en 960.000 voor de fans van de deelnemende landen. En die waren intussen ook zo goed als allemaal de deur uit – alleen voor de landen die zich nog moeten plaatsen moest de verkoop uiteraard nog van start gaan. Maar geen nood. De UEFA heeft al laten weten dat alle tickets gewoon geldig blijven voor volgend jaar. En wie EK-tickets gekocht heeft, maar in 2021 niet meer van de partij kan zijn, zal die binnenkort kunnen terugverkopen en krijgt die volledig terugbetaald. In april zal er meer info volgen via e-mail en via de website www.euro2020.com/tickets.

In België waren er in totaal al 19.289 tickets verkocht voor de wedstrijden van de Rode Duivels – de groepsmatchen en de eventuele knock-outduels en finale meegerekend. De officiële supportersclub 1895 zal ook nog met meer informatie komen voor zijn leden.