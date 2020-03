De financiële kater van corona: complete stopzetting van competitie kan miljoenenverlies betekenen

Reken maar dat menig clubleider bezig is met deze vraag: hoe groot wordt de financiële kater na de coronacrisis? De schade van drie weken onderbreking valt best mee omdat er in deze periode weinig matchen stonden gepland. Een ander verhaal wordt het als de beslissing zou vallen om het seizoen stop te zetten en geen play-offs te spelen. “Misschien zullen er steunmaatregelen nodig zijn, zodat we er niet onderdoor gaan.”