Google Maps toont nu ook maximumsnelheid

Wie de app geüpdatet heeft, zal het misschien gemerkt hebben: Google Maps toont vanaf nu niet alleen de eigen snelheid, maar ook de maximumsnelheid. Dankzij de nieuwe functionaliteit kunnen gebruikers dus niet alleen hoe hard ze op dat moment rijden, maar ook wat de wettelijke limieten op die wegen zijn. Ook via Android Auto is de snelheidslimiet zichtbaar.

De maximumsnelheid wordt links onderaan aangegeven in de vorm van een verkeersbord. Als Google Maps geen informatie heeft over wat de maximumsnelheid precies is, wordt enkel de eigen snelheid getoond. Wie geen fan is van de nieuwe functie kan het ook gewoon uitschakelen via de instellingen van de app.