Praktisch vraagje: wat met contractverlenging van bondscoach Roberto Martinez, nu het EK wordt verzet naar 2021?

Uiteraard steunt ook bondscoach Roberto Martinez de beslissing om het EK met een jaar te verschuiven. “We begrijpen die beslissing volledig”, aldus de Spanjaard. Al vindt hij het vanuit sportief oogpunt wel jammer.

“Sinds het WK 2018 werkten we heel hard om beter te worden als ploeg. Na de kwalificaties voelden we ons klaar voor het EK. Het uitstel bekijken we met ontgoocheling, maar dat is een voetbalstandpunt. Gezondheid is belangrijker.”

Vervelend voor de Belgische voetbalbond is dat er onzekerheid heerst of Martinez in 2021 nog bondscoach is. Niet dat de Spanjaard van plan is om zijn biezen te pakken, maar zijn contract loopt straks wel af. “Momenteel is die vraag niet aan de orde”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond. “We zijn in gesprek en die gesprekken verlopen goed. Op het moment dat we landen, zullen jullie het wel horen. Er zijn nu dingen die belangrijker zijn.”

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Martinez dat extra jaar voorbereiding op het EK erbij neemt aan zijn huidige voorwaarden, aangezien er al duchtig onderhandeld werd over een fikse contractverbetering. Bedoeling was voor half juni tot een akkoord te komen. Het uitstel van het EK verandert daar eigenlijk niets aan.

Dat er nog geen handtekening stond, had met de betalingsmodaliteiten te maken, het al dan niet opnemen van een opstapclausule en de vraag of Martinez ook verder gaat als technisch directeur van de KBVB, zoals hij zelf wil. Financieel leek er wel al witte rook. Martinez werkte de voorbije vier jaar aan een salaris van 1,2 miljoen euro, wat hem naar internationale normen zeker geen grootverdiener maakt. Gezien de interesse van Europese topclubs begreep de voetbalbond ook dat hij opslag verdiende. De KBVB toonde zich al bereid om een inspanning te leveren en minstens het dubbele te betalen. Ook daaraan lijkt niets te veranderen.