“Ontsnapte” bejaarde valt en sterft op trottoir: extra maatregelen rond corona speelden mogelijk een rol

Lokeren -

Een negentigjarige bewoonster van woon-zorgcentrum Ter Durme in Lokeren is dinsdagochtend dood aangetroffen op het voetpad vlak bij de naastgelegen assistentiewoningen. De vrouw had het rusthuis onopgemerkt verlaten en was ten val gekomen. Mogelijk was ze niet in haar gewone doen, vanwege de vele veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus.