15 jaar na krokodil Schnappi: hoe zou het nog zijn met Joy? “Dat lied nam mijn kindertijd af”

Schni, Schna, Schnappi, Schnappi, Schnappi, Schnapp. Vijftien jaar geleden kon je de radio niet opzetten of die irritante krokodil was aan het zingen. En je zong mee. In de derde week van maart stonden maar liefst drie versies van het liedje in de Vlaamse Ultratop. Helemaal bovenaan de orginele versie van de toen negenjarige Joy Gruttmann. Ze verdiende er aardig aan. “Maar dat liedje heeft mijn kindertijd kapotgemaakt.”