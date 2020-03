Pro League wil vandaag plan opstellen! Ten laatste 15 mei moet competitie weer bezig zijn

De raad van bestuur van de Pro League wil vandaag een realistisch schema opstellen om de competitie te hervatten. Na de beslissing om het EK uit te stellen, hebben de clubs nog tot 30 juni om de competitie af te werken. Dat in het weekend van 4 en 5 april, de dag dat de huidige uitzonderlijke maatregelen zouden aflopen, de 30ste speeldag van de reguliere competitie wordt hernomen, is bij deze uitgesloten. De uiterste datum om te hervatten is vrijdag 15 mei.

Met nog elf speeldagen te gaan – één in de reguliere competitie en tien in de play-offs –, nog een bekerfinale en de finale van de play-offs heeft het Belgische profvoetbal nog minstens dertien speeldata nodig om de huidige competitie af te werken. Antwerp kan immers – naast de bekerfinale – ook nog de finale om een Europees ticket spelen tegen de winnaar van Play-off 2. Voor de andere bekerfinalist, Club Brugge, is dat onwaarschijnlijker.

In de huidige noodsituatie zijn de clubs bereid er een hoog tempo op na te houden en aan een ritme van twee wedstrijden per week de competitie af te werken. “We zoeken een realistisch scenario”, aldus Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, de verzameling van profclubs. “Daar hebben we woensdag (vandaag, nvdr.) een videoconferentie over. We kennen ondertussen de uiterste datum waarop we de competitie moeten afgewerkt hebben (30 juni, nvdr.). Het is nu zoeken naar de uiterste datum om te hervatten.”

Een berekening leert dat die uiterste datum om te starten vrijdag 15 mei is. Als dan wordt gestart, kunnen tegen het hierboven beschreven ritme alle dertien speeldata worden verwerkt. De spelers, van wie de meesten nu niet meer trainen, moeten echter genoeg training in de benen hebben. Daarvoor wordt er op twee weken – vanaf begin mei dus – gerekend.

En volgend seizoen?

“En we moeten ook rekening houden met volgend seizoen”, aldus Croonen, ook voorzitter van RC Genk. “Ook dan moeten we de competitie rond krijgen.”

Het begin van het seizoen 2020-21 is nu voorzien op vrijdag 24 juli. Juist, amper drie weken na de uiterste datum om de huidige competitie af te ronden. Omdat de Belgische clubs per seizoen zo’n 40 wedstrijden spelen, wordt het bij een uitgesteld begin naar pakweg half augustus een heikele onderneming om de volgende competitie behoorlijk af te werken. Het EK begint dan immers alweer op 11 juni 2021.

Daarom liggen er drie scenario’s op tafel. In een eerste worden enkel nog de 30ste speeldag, de bekerfinale en de terugwedstrijd van de promotiefinale gespeeld. De play-offs worden niet afgewerkt. Een tweede mogelijkheid is die play-offs wél spelen, maar dan moeten die dus wel ten laatste op 15 mei beginnen. Een laatste mogelijkheid is de play-offs ‘halveren’ en bijvoorbeeld de eerste drie ploegen in Play-off 1 onderlinge te laten spelen, de nummers 4,5 en 6 komen in een andere groep terecht. Play-off 2 zou dan via een knock-outsysteem worden beslecht. Voor dit idee is evenwel niet veel animo.

Ook Europees wordt er naar data gezocht om de Champions League en Europa League rond te krijgen. Daar zijn – gelukkig voor de kalender – geen Belgische clubs bij betrokken. Nu denkt men eraan de finale van de Champions League op zaterdag 27 juni te spelen, al dan niet in toernooivorm met vier halvefinalisten. Dat hangt af van de tijd die nog rest.