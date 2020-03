Vandaag wordt eerste Vlaamse coronadode begraven: dertig aanwezigen, fysiek contact verboden en geen koffietafel

Sint-Genesius-Rode / Wetteren - In het Vlaams-Brabantse Dworp wordt vanochtend afscheid genomen van de eerste coronadode in Vlaanderen. Maximaal dertig familieleden mogen afscheid nemen.

Gustaaf Vergeylen (88) is de eerste Vlaming die in ons land bezweek aan het coronavirus. Op 11 maart stierf hij in woon-zorgcentrum De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode. Amper een maand voordien verhuisde hij van een assistentiewoning naar het rusthuis. Volgens burgemeester Pierre Rolin zat hij de dagen voordien, na een positieve test, in quarantaine. De man uit Wetteren laat twee dochters, twee zonen en zeventien kleinkinderen na.

Stoel tussen

Volgens begrafenisondernemer Jan Partous gelden er noodgedwongen strenge maatregelen om uitvaarten in deze crisistijden in goede banen te leiden. “Maximaal dertig personen mogen de uitvaart bijwonen. Voor al de rest zal er nog een herdenking plaatsvinden als de crisis voorbij is. Er zal ook altijd een stoel tussen gelaten worden in de mis. Enkel familie is toegelaten. Rouwkaartjes worden niet uitgedeeld maar klaargelegd en er zal ook handgel aanwezig zijn. Handen geven of al kussend condoleren is uitgesloten”, vertelt hij. “Er zal ook geen koffietafel zijn.”

Ook het crisiscentrum lanceerde een nieuwe reeks maatregelen voor begrafenisondernemers. Zo wordt gewezen op het feit dat zelfs een coronadode drie dagen later nog besmettelijk kan zijn. “Het is zaak om de lijkzak en de brancard goed te ontsmetten. Balsemen of thuisopbaring wordt afgeraden. Ook het lichaam afstaan voor wetenschappelijk onderzoek is niet toegestaan.”