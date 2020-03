Twee Gentenaars laten hun gewone job even staan om bij te springen in de zorgsector. Actrice Elise Bundervoet (49) en barbier Stijn De Sutter (31) laten hun verpleegkundige hart spreken. “Ik hoor van de collega’s in het woon-zorgcentrum dat het water hen aan de lippen staat.”

Stijn De Sutter (31) nam in november vorig jaar de beslissing om zijn job als verpleegkundige in het woon-zorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde in te wisselen voor een eigen zaak: Romain Barbershop in ...