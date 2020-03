Rode Duivel Thomas Meunier: “Uitstel verandert niet veel”

Rode Duivel Thomas Meunier is in juni einde contract en kon op het EK zich in de kijker spelen, zoals hij vier jaar geleden al deed. Dat het EK nu met een jaar wordt opgeschoven, laat de rechtsachter van PSG echter niet aan zijn hart komen. “Wij zitten nog in de Champions League, moeten nog twee bekerfinales spelen én het kampioenschap in Frankrijk afwerken. Op dat vlak is er dus niet echt tijd om te denken aan de annulatie van het EK, ook al is dat triest. Maar het EK wordt niet geannuleerd, het is slechts uitgesteld. Dat is toch iets anders. En het verandert eigenlijk niet veel. We gaan gewoon verder met de voorbereiding op dat EK, op de meest optimale en professionele manier. Het is trouwens een uitstel voor de goeie zaak, hè. Met de gezondheidsvoorschriften die nu van kracht zijn, lach je niet.” (kvu)