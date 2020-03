De ‘clanleider’ die 25 jaar lang slaven hield

Nieuw-Zeeland maakt jacht op mensenhandelaars

Tien keer schuldig aan mensenhandel, dertien keer aan slavernij. Veel duidelijker wordt een veroordeling niet dan die van Joseph Auga Matamata. Het proces tegen de man uit Samoa, een eilandengroep ten oosten van Australië, duurde in totaal vijf weken. De zwaarlijvige beklaagde zat er in de rechtbank bij alsof hij net terug was van een ontspannende strandvakantie – fleurig hemd, handdoekje in de nek – maar de beschuldigingen tegen hem waren loodzwaar.

Tussen 1994 en april vorig jaar, 25 jaar lang dus, maakte de clanleider er een gewoonte van om inwoners uit ‘zijn’ Samoa te laten overkomen naar Hastings, de stad aan de noordoostkust van Nieuw-Zeeland waar hij al jaren woonde. Hij beloofde hen als stamhoofd een beter leven in zijn nabijheid, schrijft de Britse krant The Guardian, een schoolcarrière of betaald werk als tuinier, en hij betaalde vluchten en reisdocumenten. Om zijn nieuwe ‘familieleden’ daarna zeven dagen op zeven keihard te laten werken op fruitkwekerijen. Het geld dat ze verdienden, stak hij in zijn schijnbaar bodemloze zakken.

In totaal getuigden dertien slachtoffers de afgelopen weken voor het Hooggerechtshof in het Nieuw-Zeelandse Napier. Allemaal via een tolk. Ze vertelden in tranen over hoe ze haast nooit het huis mochten verlaten zonder toestemming van de chief. Een huis omringd door een hek van bijna drie meter hoog, de poort altijd op slot. Op het werk of in de kerk mochten de slachtoffers met niemand praten. Contact opnemen met hun achtergebleven familie was ook verboden. Deden ze hun taken te traag of niet goed, dan pakte de patron hen hardhandig aan.

Ruige buurt

Joseph Matamata Stamhoofd “In Samoa wilden ze steeds maar geld van mij, maar om er zelf voor te werken, zijn ze te lui”

Volgens zijn advocaat nam Matamata de voorbije jaren simpelweg zijn verantwoordelijkheid. De advocaat wees de jury erop dat de inwoners van Samoa nog steeds hun eigen, traditionele cultuur hebben waarin eerbied en dienstbaarheid belangrijk zijn. “De clanleider neemt de vaderrol op zich voor een grote, uitgebreide familie met meer dan alleen maar bloedverwanten”, klonk het. “Hij moet waken over het welzijn van een grote groep individuen.”

“In Samoa willen ze altijd meer geld van mij”, zei de clanleider zelf volgens lokale media. “Maar als ze dan naar hier komen, zijn ze te lui om het te verdienen.” De man is niet als stamhoofd geboren, maar verzamelde tijdens zijn leven wel drie verschillende titels, met als gevolg veel volk om voor te zorgen. Hij reist verschillende keren per jaar naar zijn thuisland, om daar telkens door zijn aanhangers aangeklampt te worden. “Ze zien mij als een rijke man, ook al ben ik dat niet”, zei hij. Alle slachtoffers kwamen volgens hem doorheen de jaren op eigen houtje op vakantie in Nieuw-Zeeland. Sommigen besloten zelf om te blijven. Het hek rond het huis was dan weer nodig “omdat we in een ruige buurt leefden”. Helemaal opgesloten zaten de slachtoffers overigens niet. Sommigen deden aan rugby, of gingen in de buurt op stap.

Geboeid aan handen en voeten

Verantwoordelijkheden als clanleider of niet, de man schuwde geenszins geweld. Een tienermeisje dat kon ontsnappen, werd opgespoord en achternagezeten. In Auckland, ruim 400 kilometer verder, kreeg hij haar te pakken, en bond hij haar polsen en enkels samen. Geboeid als een rund werd ze naar eigen zeggen naar huis gevoerd. Het 15-jarige meisje was naar Nieuw-Zeeland gekomen om er naar school te gaan, maar in de plaats moest ze koken en kuisen, en op Matamata’s kinderen letten.

Een andere getuige vertelde over hoe hij werd geslagen met een stok, één keer zelfs in het gezicht met een kapotgeslagen fles. Nog een andere bewoner kreeg een snoeischaar te verwerken die bleef steken in zijn arm. Een slachtoffer dat zijn baas om geld had durven te vragen, belandde met zijn hoofd keihard op de keukentafel.

Lang durfden de getuigen niet naar buiten te komen met hun verhaal. Ze voelden zich verplicht om naar hun clanleider blind te gehoorzamen en zwegen het geweld dood. Tot de lokale autoriteiten zich in de zaak vastbeten. Aan het proces ging een onderzoek vooraf dat twee jaar duurde. Maar liefst 15 onderzoekers werkten aan de zaak.

In mei kent het stamhoofd zijn straf. Voor elke veroordeling voor slavernij riskeert hij veertien jaar cel, voor mensenhandel twintig jaar.