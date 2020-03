Sociale verkiezingen uitgesteld

De sociale verkiezingen in België, die in mei zouden plaatsvinden, worden uitgesteld wegens het coronavirus. Daar zijn vakbonden en werkgevers het over eens geraakt. De praktische details moeten nog worden uitgewerkt.

De krant De Tijd schreef dinsdag op haar website over het uitstel, en de beslissing wordt bevestigd door de werkgeversorganisatie VBO. Er is binnen de Groep van Tien een “informele consensus” bereikt, aldus VBO-woordvoerder Benoit Monteyne. De kans is groot dat de verkiezingen, waarbij 10.700 ondernemingen en bijna 1,8 miljoen werknemers betrokken zijn, over de zomer worden getild.(krs, blg)