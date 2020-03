Beurspaniek is (beetje) gaan liggen

Na de zware terugval van maandag kon de Brusselse beurs het verlies dinsdag beperken tot 0,27 procent . Maandag was de sterindex van de Brusselse beurs nog 7,22 procent teruggevallen. Ook andere Westerse aandelenmarkten gingen toen zwaar onderuit. Nadien kreeg de rode golf nog een verlengde in de VS, waar Wall Street bijna 13 procent verloor.

Dinsdag ging de paniekaanval op de beurzen toch wat liggen. Amsterdam, Parijs,Frankfurt en Londen eindigden zelfs in het groen. En ook Wall Street ging goedgezind van start. Berichten over diverse maatregelen van overheden om de bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis te ondersteunen, hielpen daarbij een handje. (krs)