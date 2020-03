Brussels Airlines vanaf zaterdag aan de grond

“We zagen de vraag almaar harder instorten, terwijl almaar meer overheden maatregelen namen. Het was economisch gewoon niet meer verantwoord om voort te doen”, zegt woordvoerster Kim Daenen. Voor het overgrote deel van het personeel, dat al sinds maandag in een regime van 30 procent tijdelijke technische werkloosheid zit, wordt volledige technische werkloosheid gevraagd. Brussels Airlines voerde eerder al flexibelere opties voor omboekingen in voor reizigers. Zij kunnen tot 1 juni een nieuwe reisdatum kiezen alsook een nieuwe bestemming.

Ryanair

Brussels Airlines is niet de enige maatschappij in turbulentie. Moedergroep Lufthansa schrapt 90 procent van zijn langeafstandsvluchten en 80 procent van zijn kortere vluchten, AirFrance-KLM vermindert de komende twee maanden zijn capaciteit met 70 tot 90 procent en IAG, de groep boven onder meer British Airways en Iberia, schroeft zijn aanbod met driekwart terug in april en mei. Ook lagekostenmaatschappij Ryanair schrapt de komende maand liefst 80 procent van zijn vluchten.

Daarmee dreigt het horrorscenario uit te komen dat tal van luchtvaartwatchers de voorbije weken schetsten: het coronavirus zorgt voor de grootste crisis ooit in de luchtvaartsector. Faillissementen zijn niet uitgesloten. Zondag nog raakte bekend dat Brussels Airlines staatssteun vraagt om te overleven – volgens De Tijd gaat het om 200 miljoen euro. Intussen hebben ook TUI fly Belgium en Air Belgium dat al gedaan.(krs)

