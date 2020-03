“Ongezien sinds ontstaan van België”

“Dit is géén lockdown. Iedereen mag uit zijn huis. Iedereen mag blijven werken.” Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is formeel. Maar na afloop van de Nationale Veiligheidsraad hebben zij en haar collega’s de maatregelen tegen de coronacrisis wel nog aanzienlijk aangescherpt. (zie hiernaast)

Veel anders zat er niet op. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) drong er bij Europa op aan dat elke lidstaat de “meest drastische” maatregelen moest nemen tegen het virus. “Men moet de inspanningen verdubbelen, zelfs verdrievoudigen.” Frankrijk kondigde al een lockdown aan, maar de situatie dreigt ook hier uit de hand te lopen.

“Zotte stoten zoals die van afgelopen weekend, lockdownparty’s en mensen die naar Nederland gingen, doen de curve alleen maar stijgen”, zegt De Block. “De maatregelen die we nemen zijn ongekend sinds het ontstaan van België”, vult minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aan. “Maar er is geen andere optie.”

In stapjes

Dat de ministers weer dik drie uur bijeen zaten, had deze keer niets te maken met onenigheid over de maatregelen. Wel over de details en de juridische moeilijkheden. De beslissingen moeten over het hele grondgebied tellen, terwijl de situatie helemaal anders is in Brussel dan in pakweg de Oostkantons.

Maar het pakket van maatregelen aanscherpen is geen slechte zaak, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Maatregelen moet je in stapjes nemen, dan kan je ook in stapjes teruggaan. De vorige maatregelen volstonden niet. Als viroloog zeg ik ja tegen een complete lockdown. Maar als het kan, dan op een vriendelijke manier. Dat mensen buiten kunnen komen, is op zich geen probleem. Zolang ze maar afstand houden. Buitenlucht is gezond. We moeten proberen rekening te houden met mensen die op een appartementje zitten zonder terras.”