30.000 bedrijven al in tijdelijke werkloosheid

Wat is tijdelijke werkloosheid?

Het systeem bestaat in ons land al even en helpt bedrijven en werknemers om moeilijke periodes door te komen en ontslagen te vermijden. Bedrijven kunnen voor hun werknemers aan de overheid vragen om ze tijdelijk op non-actief (werkloos) te zetten en hen tijdelijk een uitkering te geven. Er is enerzijds tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, waarvoor werknemers wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Anderzijds is er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is hierop dat zo goed als alle bedrijven tijdens de coronacrisis een beroep doen. Het legt zo goed als geen voorwaarden op: ook wie bijvoorbeeld nog maar twee dagen heeft gewerkt, kan eronder vallen.

Kan iedereen er een beroep op doen?

Neen, enkel arbeiders en bedienden. Het geldt niet voor mensen met een interimcontract, freelancers of andere zelfstandigen. Terwijl net zelfstandigen hard worden getroffen (winkels, horeca, ...) en steeds meer werknemers als uitzendkracht aan de slag zijn met dag- of weekcontracten.

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde dinsdag wel een wetsvoorstel goed dat alle zelfstandigen die hun winkel (moeten) sluiten recht hebben op een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (mét kinderlast) per maand vanaf 7 opeenvolgende sluitingsdagen.

“Voor winkels die in het weekend moeten sluiten, valt die laatste voorwaarde zelfs weg. Dat geeft de handelaars alvast extra ademruimte”, zegt Christine Mattheeuws van zelfstandigenorganisatie NSZ. En het gaat over veel mensen (en hun gezinnen): ons land telt ongeveer 49.000 restaurants en cafés en zo’n 56.000 niet-voedingswinkels, allemaal getroffen door een sluiting van overheidswege.

Hoeveel houdt een werknemer over per maand?

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid krijgen werknemers een uitkering die goed is voor 70 procent van hun loon. Al is dat maar theorie, want dat percentage geldt maar tot een brutoloon van 2.754 euro. Al wie meer verdient – en dat is 70 à 80 procent – verliest dus meer. Volgens het ACV komt dat voor een gemiddeld brutoloon van 3.339 euro neer op 1.412 euro.

De regering trok de uitkering onlangs op van 65 naar 70 procent, maar sommige economen pleiten ervoor het bedrag nog op te trekken en zo de consumptie – belangrijk nu de economie wellicht in recessie gaat – niet helemaal te doen stilvallen. Ook de vakbonden zijn voor. Maar arbeidseconoom Stijn Baert is tegen: “Alles wat we nu extra uitgeven, moeten we later besparen en dat zal ook ten koste gaan van onze zieken en meest zwakken.” Nog belangrijk: sommige werkgevers, maar lang niet iedereen, leggen zelf nog een stuk bij.

Hoeveel doen er nu al een beroep op?

Er werd nog nooit zo massaal gebruikgemaakt van het systeem. Bij de RVA staat de teller intussen al op 30.000 bedrijven, goed voor 200.000 à 300.000 werknemers. Maar aangezien de maatregelen tegen corona wellicht nog worden aangescherpt en bedrijven minstens tot 30 juni een beroep kunnen doen op het systeem, zal dat aantal nog flink stijgen.

Neem nu de winkelsector. Daar sluiten almaar meer zaken de deuren. Ook grote ketens zoals Hans Anders, C&A, Pandora, H&M, Zara, Galeria Inno, Dreamland, Standaard Boekhandel, ... Zelfs het netwerk van Kringloopwinkels – goed voor 5.400 medewerkers – houdt het tijdelijk voor gezien. “In de hele Belgische retailsector, kleinhandel en ketens samen, werken zo’n 550.000 mensen. Een kleine helft daarvan, ruwweg 270.000 mensen, in de niet-voeding: kleding, elektronica, noem maar op”, zegt Hans Cardyn van handelsfederatie Comeos. Het cijfer dreigt dus snel op te lopen.

Dreigt de economie niet stil te vallen nu ook grote bedrijven plat gaan?

Die vrees bestaat. Net daarom vinden werkgevers en vakbonden – zo melden ze in een gezamenlijk bericht van de Groep van 10 – “het belangrijk dat werknemers die niet besmet zijn, maximaal aan het werk blijven, aangezien we anders onze economie, onze zorgvoorzieningen en de bevoorrading van de bevolking met levensnoodzakelijke middelen en zorgen in gevaar zouden brengen”. Werkgevers worden dan weer “opgeroepen om in overleg en waar mogelijk te voorzien in aangepaste werkvormen (telewerk, glijdende uren, ...)”.

Maar op de werkvloer is de angst “stilaan te groot aan het worden”, zegt Marc Lambotte van sectorfederatie Agoria. Zo liggen intussen grote bedrijven als Audi Brussels (ruim 2.500), Volvo Cars (ca. 6.000), Volvo Trucks (2.600) of nog landbouwmachineproducent CNH (meer dan 1.400 mensen) zo goed als plat. Agoria vraagt dan ook dat iedereen, van werkgevers over vakbonden tot werknemers, zich “sociaal verantwoord zou opstellen, de kalmte bewaren en alleen maar tot sluiting over te gaan als het echt niet anders kan”.

