Kappers betreuren beslissing om kapsalons niet te sluiten

Coiffure.org, de federatie van Belgische kappers, betreurt de beslissing van de regering om de sluiting van kapsalons in België niet verplicht te maken. Dat zegt de federatie in een reactie op de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus die de Nationale Veiligheidsraad dinsdagavond bekendmaakte.

De Veiligheidsraad kondigde dinsdag strengere maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Niet-essentiële winkels gaan dicht en mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven. “Maar dit geldt niet voor de kappersbranche. Een beslissing die wij als federatie helemaal niet begrijpen”, zegt Coiffure.org.

De kappers wijzen er op dat het voor hen niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. “In ons beroep kunnen we dergelijke afstanden niet bewaren dus is het zorgwekkend dat de overheid dit nog steeds niet inziet. Wat nog zorgwekkender is dat de klanten de ernst van de zaak niet inzien en er veel meldingen binnenkomen van kappers die veel druk ervaren van hun cliënteel. Mensen willen hun afspraken niet afbellen, verwachten nog steeds te kunnen komen zoals gepland en door de maatregelen van de overheid verwachten ze een kapper die nog steeds dezelfde dienst levert als voordien.”

Volgens Coiffure.org is deze maatregel voor kappers op mentaal vlak bijzonder zwaar “want zij moeten kiezen tussen sluiten zonder tegemoetkoming of opendoen met grote risico’s voor de gezondheid van hun klanten, medewerkers en vooral zichzelf”.

“Daarom zullen wij de druk nogmaals verhogen met onze partners Unizo en UCM om de overheid te overtuigen dat deze situatie niet langer houdbaar is.”