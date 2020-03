Tot helft patiënten op intensieve zorgen is jonger dan 50: “Mensen in de fleur van hun leven worden doodziek”

Spoedartsen vragen met de grootst mogelijke aandrang dat ook dertigers, veertigers en vijftigers de coronamaatregelen strikt opvolgen. In veel ziekenhuizen zagen ze de voorbije dagen een toevloed van patiënten in die leeftijdscategorieën die er erg aan toe zijn. “Ook mensen in de fleur van hun leven worden doodziek en dreigen nadien wekenlang te moeten revalideren.”