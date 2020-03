Vanaf 12 uur vandaag gaat ons land in ‘lockdown light’: wat betekenen de nieuwe maatregelen voor jou?

Vanaf 12 uur vandaag gaat ons land in ‘lockdown light’. De maatregelen gaan het openbare leven sterk inperken. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht, en er is ook sprake van een samenscholingsverbod.

Welke winkels zijn nog open? Wat gaat er dicht?

Enkel essentiële winkels mogen openblijven. Het gaat om supermarkten, apothekers, krantenwinkels, postkantoren, tankstations en banken. In supermarkten wordt de toegang beperkt. Per 10 vierkante meter mag er één klant binnen. Ook krijgen mensen nu een halfuur de tijd om hun boodschappen te doen. “Dat om iedereen de kans te geven om inkopen te doen.”

Daarnaast mogen ook dierenvoedingswinkels openblijven. Ook kappers moeten de deuren niet sluiten, zij het onder strenge voorwaarden. Zo mag er nooit meer dan één klant in het salon zitten. Markten worden per definitie verboden, maar voedingskramen mogen op plaatsen staan waar ze “onmisbaar” zijn. Vermoedelijk gaat het om regio’s waar in de wijde omgeving geen supermarkt is. Voorts mogen ook nachtwinkels openblijven tot 22 uur, maar ook daar moet voldoende afstand tussen de klanten bewaard worden.

Restaurants blijven intussen gesloten, maar take away en leveringen aan huis blijven mogelijk.

Mag ik nog naar buiten?

Er is sprake van een samenscholingsverbod en alle niet-essentiële verplaatsingen worden verboden. Mensen moeten zoveel als mogelijk binnenblijven. Fysieke activiteit in de buitenlucht is niet verboden. “Het is zelfs aangeraden”, zegt premier Sophie Wilmès. Je doet dat het best alleen, maar het mag in gezinsverband. Ouders mogen dus met al hun kinderen naar buiten om te gaan wandelen. Als je alleen woont, mag je met een vriend of vriendin afspreken. Ook hier moeten de regels van social distancing gerespecteerd worden. Als je andere mensen kruist, moet je minimaal 1,5 meter afstand bewaren.

Indien nodig mag je je nog steeds verplaatsen om naar het werk te gaan. Ook De Lijn en de NMBS blijven rijden. Eerder werd al aangekondigd dat beide maatschappijen ritten en treinen zouden schrappen, wel moeten ze genoeg capaciteit voorzien opdat passagiers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Wat bij overtredingen?

De politie zal waken over het samenscholingsverbod. Mensen die zich niet aan de regels houden, zullen beboet worden. Ook moeten cafés hun terrasmeubilair binnenhalen, vermoedelijk om te vermijden dat mensen alsnog op straat gaan vertoeven.

Ook zal de overheid streng toezien op de bedrijven, nu van thuis uit werken de norm wordt. Bedrijven worden verplicht om dat mogelijk te maken, “ongeacht de sector, ongeacht de functies, ongeacht de omvang van het bedrijf”. Voor jobs waar dat niet kan, moeten de regels van social distancing maximaal gerespecteerd worden. Dat wil zeggen dat er tussen werknemers minimaal 1,5 meter afstand is. Bedrijven die de regels niet respecteren of hun werknemers nodeloos verplichten om naar het werk te komen, zullen een zware boete krijgen. Bij een tweede inbreuk kan de overheid het bedrijf sluiten.

Is dit nu een lockdown of niet?

De federale regering wil het woord “lockdown” niet in de mond nemen. Ook zou de term lockdown een te negatieve bijklank hebben. “Mensen mogen hun huis uit en ze mogen blijven werken, dat is geen lockdown”, zegt minister De Block.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

Deze nieuwe maatregelen gelden minstens tot 5 april. Ook blijven de maatregelen die vorige week al werden genomen van kracht. De lessen op school blijven opgeschort. Opvang voor kinderen van ouders in essentiële sectoren of die enkel bij de grootouders terechtkunnen, blijft gegarandeerd. Ook crèches blijven open.