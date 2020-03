“Coronavirus kan dagen overleven op oppervlaktes en (mogelijk) uren in de lucht”

Het nieuwe coronavirus kan urenlang overleven op oppervlaktes of in de lucht. Dat blijkt uit een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift New England Journal of Medicine.

Wetenschappers ontdekten dat het virus na twee tot drie dagen nog te detecteren is op plastic en roestvrij staal en tot 24 uur op karton. Het team van wetenschappers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en van de universiteiten van Californië, Los Angeles en Princeton gebruikte een vernevelaar om een hoestende of niezende persoon te simuleren en stelde vast dat het virus nog drie uur in de lucht te vinden was.

Er is wel kritiek van enkele wetenschappers op het onderzoek. Ze zeggen dat de dreiging vanuit de lucht mogelijk overdreven kan zijn. Het virus wordt voornamelijk overgedragen door ademhalingsdruppels en in deze vorm is het virus slechts enkele seconden levensvatbaar nadat een persoon hoest of niest. Critici vragen zich af of een vernevelaar een menselijke hoest of nies wel kan nabootsen.

De bevindingen van de wetenschappers bevestigen in ieder geval dat maatregelen die mensen zelf kunnen treffen, helpen om verspreiding tegen te gaan. Daaronder vallen sociale afstand houden, het aanraken van het gezicht vermijden, hoesten of niezen in je elleboog en het desinfecteren van oppervlaktes met reinigingsdoekjes.