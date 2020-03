Brussels Airlines vraagt 200 miljoen euro staatssteun

Brussels Airlines wil 200 miljoen euro steun van de federale regering. Ook TUI fly Belgium en Air Belgium kloppen aan voor hulp. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Brussels Airlines vraagt dringend 200 miljoen euro van de Belgische regering. De Belgische luchtvaartmaatschappij heeft de regering-Wilmès daarover een brief geschreven, vernam De Tijd.

Brussels Airlines kondigde dinsdag aan vanaf zaterdag alle vluchten een maand stil te leggen. Het bedrijf, waar ongeveer 4.000 mensen werken, verliest daardoor naar verluidt 70 miljoen euro per maand. Om het gebrek aan inkomsten op te vangen, is veel cash nodig.

Als Brussels Airlines de 200 miljoen euro niet krijgt, dreigt een faillissement, is te horen in de Wetstraat. Brussels Airlines ontkent dat staalhard. “Van een vermijding van een faillissement is geen sprake”, zegt woordvoerster Wencke Lemmes.

Brussels Airlines is niet de enige Belgische luchtvaartmaatschappij die de regering-Wilmès om hulp vraagt. Ook de toeristische maatschappij TUI fly klopt voor staatssteun aan bij de regering, vernam De Tijd van verschillende bronnen.

TUI en Brussels Airlines hebben samen met Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport, een afspraak bij premier Sophie Wilmès (MR). Bij TUI Belgium, een onderdeel van de Duitse reisgroep TUI, werd gisteren nog ontkend dat het bedrijf in België staatssteun wil aanvragen.

Ook het kleine Air Belgium wil staatssteun aanvragen. Het bedrijf werkt grotendeels in opdracht van andere luchtvaartmaatschappijen, die hun activiteiten massaal terugschroeven.