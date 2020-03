Ondanks haar mentale beperking wordt Lizzie (13) vijf weken lang gescheiden van haar ouders: “Als we spullen brengen, mag ze ons niet zien”

Torhout / Zedelgem -

Een centrum voor kinderen met een beperking in Aartrijke is voor vijf weken in lockdown. Veertig kinderen verblijven er in quarantaine, niemand mag er nog binnen of buiten. “We mochten zelfs geen afscheid nemen”, zegt mama Brenda Dieryckx. “En als we spullen brengen, mag onze dochter ons niet zien.”