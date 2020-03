Voka: “We stevenen af op een economische schade tot 16 miljard euro”

“Door het coronavirus stevenen we af op een economische schade tot 16 miljard euro.” Dat zegt Hans Maertens van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. “Onze economie kan dit niet overleven zonder bijkomende steunmaatregelen. Nu al is de economische impact groter dan bij de terreuraanslagen van vier jaar geleden”, waarschuwt de topman.

“De cijfers waren al alarmerend voor deze nieuwe set van gezondheidsmaatregelen. De gevolgen hiervan gaan verder dan horeca en winkels en treffen potentieel alle mogelijke bedrijven. We moeten dan ook alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog erger wordt dan de kredietcrisis van 2008-2009”, klinkt het.

Het Vlaams netwerk van ondernemingen roept alle Vlaamse bedrijven wel op om de gezondheid van de medewerkers voorop te stellen en de nieuwe, verregaande maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad ten volle na te leven.

Tijdelijke werkloosheid

Maar aangezien telewerk en ‘social distancing’ op korte termijn in veel bedrijven moeilijk haalbaar zijn, worden zij gedwongen stilgelegd vanaf woensdagmiddag, vreest Voka. Daarbij verwijst de werkgeversorganisatie naar een eigen enquête. “Vlak voor de verstrenging merkte driekwart van de bedrijven al een omzetdaling door de coronacrisis. Zeven op de tien moeten al overgaan tot tijdelijke werkloosheid, bijna de helft wellicht al in de komende week. We verwachten met deze bijkomende maatregelen een nog grotere impact. De overheden hebben eerder al een eerste reeks van steunmaatregelen genomen, vooral gericht op horeca en handel. Maar nu dreigt een kaalslag bij heel veel bedrijven, de schade kan oplopen tot 16 miljard euro.”

Zonder snel en ingrijpend meer steun dreigt een economisch fiasco, klinkt het. Voka ontving net voor de verstrenging meer dan 1.500 antwoorden op een ledenbevraging.

De werkgeversorganisatie wijst op de Vlaamse steunmaatregelen, waar er vandaag waarschijnlijk nieuwe bijkomen. Ook de federale regering moet snel maatregelen nemen om bedrijven te ondersteunen, en dit in overleg met de gewesten, klinkt het. Daarbij denkt Voka bijvoorbeeld aan het uitbreiden en vereenvoudigen van de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen. Een andere piste is het opnemen in de ziekteverzekering van de maand gewaarborgd inkomen bij ziekte omwille van coronavirus, in plaats van die te laten betalen door de werkgever.