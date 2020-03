WK voor clubs botst met het EK voetbal 2021, FIFA beslist later

Na de beslissingen van UEFA en zijn Zuid-Amerikaanse tegenhanger CONMEBOL om respectievelijk het EK en de Copa America met een jaar uit te stellen tot de zomer van 2021, heeft de Wereldvoetbalbond FIFA nog geen nieuwe datum in gedachten voor het WK voor clubs. Vandaag zal de Wereldvoetbalbond de gevolgen van het uitstel bestuderen.

In de zomer van 2021 komen het EK en de Copa America in het vaarwater van het eerste grote, en vooral lucratieve, WK voor clubs van de FIFA, dat in dezelfde periode moest doorgaan, maar nu dus uitgesteld wordt. Het WK voor clubs staat nu tussen 17 juni en 4 juli gepland. “Pas later zal er beslist worden of we dat toernooi later op het jaar in 2021 zullen organiseren, in 2022 of in 2023”, klinkt het in de mededeling, getekend door voorzitter Gianni Infantino.

Voorzitter Gianni Infantino bekijkt de mogelijkheden Foto: REUTERS

Met de Chinese Voetbalbond en overheid zal er overlegd worden om de negatieve impact van het uitstel zo klein mogelijk te houden. De impact van alle wijzigingen op de internationale voetbalkalender zal doorgenomen worden met de confederaties, nationale voetbalbonden en andere belanghebbenden, met als doel de beste oplossingen voor iedereen te vinden. Hopelijk zal dat voor eind april zijn.”

De FIFA kondigt ook extra steun aan in de strijd tegen het coronavirus. De Wereldvoetbalbond maakt tien miljoen dollar over aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, waarmee het nauw samenwerkt. Tot slot zal de FIFA ook met alle belanghebbenden samenzitten om eventueel noodzakelijke amendementen te bespreken, formele wijzigingen inzake het transferstatuut. De Wereldvoetbalbond wil daarmee contracten beschermen, voor zowel spelers als clubs.