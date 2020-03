“Geannuleerde reizen moeten tijdelijk niet worden terugbetaald”

Reisorganisatoren moeten geannuleerde pakketreizen tijdelijk niet terugbetalen. Dat is een van de maatregelen die minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) genomen heeft om de impact van de coronacrisis op de reissector te beperken. Ook bij de evenementensector wordt ingegrepen.

Door de massale annuleringen lopen de kosten bij de reissector enorm op. “Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor de reizigers te garanderen, moesten we maatregelen treffen”, aldus Muylle.

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). Foto: BELGA

Ten eerste geldt er voortaan een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen. “Dat geldt zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator”, zegt Muylle. “Wel op voorwaarde dat de reisorganisator de klant een voucher aflevert voor een gelijke geldelijke waarde en die voor minstens één jaar geldig is, waarmee de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen.”

Daarnaast moeten de vouchers ook gedekt zijn door een insolventieverzekering. Daarbij moeten de aanbieders de zekerheid stellen voor de terugbetaling van alle reeds door de reizigers betaalde bedragen. Tot nu toe vielen vouchers niet onder die garantieregeling.

Bewijzen dat je echt niet kan

Ook de evenementensector wordt zwaar getroffen en ook daar worden maatregelen genomen. “Organisatoren van evenementen kunnen evenementen naar een latere datum verplaatsen en moeten een klant pas terugbetalen als hij kan aantonen dat hij op de nieuwe datum echt niet kan”, aldus Muylle. “Het zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dan veel ondernemingen over de kop gaan en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument.”