Mag ik mijn lief nog bezoeken? Wat met co-ouderschap? Jouw vragen over corona beantwoord

Om het coronavirus te bestrijden wordt in ons land het openbare leven stilgelegd. Wat mag niet meer? En wat mogen we wel nog doen? Wij beantwoorden jouw vragen doorheen de dag. Zelf een vraag? Stel ze hier.

Wordt het huisvuil nog opgehaald?

De containerparken zijn dicht, maar het huisvuil wordt nog opgehaald en mag buitengezet worden. “Ophalers blijven aan het werk. De gezondheidstoestand zou dramatisch zijn als we dat niet lieten doorgaan”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Mogen we met de wagen naar de Ardennen of de kust? We zouden graag daar van de natuur genieten.

Dat is niet de bedoeling. Enkel voor essentiële verplaatsingen mag de wagen, of het openbaar vervoer, nog gebruikt worden. “Ga wandelen en fietsen, maar doe dat in de eigen buurt en niet in groep”, zegt professor Delang van de KU Leuven.

Ik ben 74. Mag ik alleen gaan wandelen?

Een vraag zonder een duidelijke ja of nee. Wie tot de risicogroep behoort, 65+ en mensen met een verzwakt immuunsysteem, blijft beter thuis. Maar de buitenlucht is gezond, zegt virologe Leen Delang. “Als je in goede gezondheid bent, alleen wandelt, weinig mensen tegenkomt en voldoende afstand houdt, dan kan het wel.” Met andere woorden: Laat gezond verstand primeren.

Premier Wilmès beklemtoonde dat supermarkten openblijven. Maar hoe zit het met bakkers en slagers?

Wij blijven zeker open, benadrukt de Vlaamse bakkersfederatie. En ook slagers houden de deuren open. Winkels die voeding verkopen gaan dus niét dicht.

Mag ik mijn lief nog bezoeken?

Jammer maar helaas. Ook voor de liefde gaat de pauzeknop in. Bel elkaar, gebruik Skype of schrijf een mooie brief. “Als je elkaar voor de maatregelen niet dagelijks zag dan blijf je best bij elkaar weg”, zegt virologe Leen Delang (KU Leuven). “Anders dreig je twee groepen te mixen, de jouwe en die van jouw lief.”

Mogen we nog ‘met de straat’ afspraken maken om samen kinderen op te vangen?

Nee. Vanaf 12 uur gaat een samenscholingsverbod in. Alle samenkomsten buiten het gezinsverband zijn dan verboden. Enkel bijeenkomsten met het gezin of met één iemand buiten het gezin mag dan nog.

Wat met co-ouderschap? Mogen kinderen beide ouders blijven bezoeken?

Zeker. Op alles binnen gezinsverband bestaat geen verbod, dat benadrukt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Ook bij een ‘uiteengerukt gezin’, om het zo te zeggen. Maar ook bij overdracht van het kind: geen handen geven, geen kussen, maak dat zo kort mogelijk, en dan terug naar huis.”

Uitzondering: Voor kinderen of ouders die besmet zijn, wordt wel gevraagd om alle contact zo veel mogelijk stil te leggen.

Blijven de scholen en crèches open?

Ja. De lessen zijn opgeschort, maar scholen blijven opvang voorzien voor kinderen van ouders die niet thuiswerken, bijvoorbeeld zij die in de medische en de gezondheidssector actief zijn. Ook de crèches blijven hierom open.

Mogen kinderen uit de wijk nog samenspelen?

Nee, er geldt een samenscholingsverbod. Alle samenkomsten buiten het gezinsverband zijn verboden. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD): “De politie gaat hier streng op toezien. Jongeren die samen buitenspelen kunnen een GAS-boete krijgen. Het hangt af van gemeente tot gemeente hoe hoog die boete is.”

Mag ik nog naar de kapper?

Kapperszaken blijven doordeweek open, maar mogen maximaal één klant per keer toelaten. Bel dus eerst voor een afspraak met een specifiek tijdslot.

Mag ik nog gaan wandelen?

Ja. De buitenlucht is gezond. Maar er gelden wel enkele voorwaarden. Je mag in je eentje wandelen en met het gezin waar je mee samenwoont. Ook mag er één andere persoon van buiten het gezin meewandelen. Natuurlijk met gepaste afstand tot elkaar: 1,5 meter.

Samen met vrienden of andere familieleden is niet toegestaan. Als je iemand onderweg tegenkomt: Hou een beetje afstand.

Welke winkels blijven open?

Alle niet-essentiële handelszaken moeten - nu ook in de week - sluiten. De enige winkels die openblijven zijn winkels die voeding of dierenvoeding verkopen, zoals supermarkten en nachtwinkels (maar tot 22u), apothekers en krantenwinkels.

Ook postkantoren, kapperszaken, tankstations en banken blijven open.