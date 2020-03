KV Oostende wil volgend seizoen in Roeselare voetballen (om druk te zetten op Coucke)

Het lukt niet. De Amerikanen die KV Oostende willen overnemen vinden geen deal met Marc Coucke en zijn investeringsmaatschappij Alychlo over de jaarlijkse huur van de tribune. Dat zorgt voor behoorlijk wat stress aan zee. Morgen komt de Licentiecommissie samen en het Amerikaanse Pacific Media Group staat pas borg voor de Oostendse schulden als er een deal is met Coucke. De proflicentie van KVO is dus in gevaar.

Daarom ligt nu een ander scenario op tafel. Zo is er al met 1B-club Roeselare onderhandeld om KV Oostende volgend seizoen minstens zes maanden op Schiervelde te laten spelen. Dan komt de Versluys Arena in Oostende leeg te staan en blijkbaar is er voorgeschreven dat het huurcontract van de tribune moet herbekeken worden als daar niet meer gevoetbald wordt.

Er moet dan wel gecheckt worden hoe SV Roeselare en KV Oostende afwisselend in hetzelfde stadion kunnen spelen, een beetje zoals Club Brugge en Cercle dat nu doen. Het zou wel niet de eerste keer zijn dat Oostende verhuist naar Roeselare. In 2016 werkte KVO al Play-off 1 af op Schiervelde omdat in hun thuisbasis toen net de nieuwe (dure) tribune werd gebouwd.

Dit alles is uiteraard een manier om druk te zetten op Marc Coucke. De Amerikaanse overname van Oostende kan pas doorgaan als de gewezen voorzitter genoeg water bij de wijn doet. De oorspronkelijke huurprijs van zijn tribune was 1,2 miljoen euro per jaar. Dat is ondertussen met 50 procent gezakt, maar de Amerikanen vinden het nog te veel. (jug)