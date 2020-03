Start People en Easi zijn beste werkgevers

Een recordaantal van 45 bedrijven mogen zich ‘geweldige werkgever’ of ‘great place to work’ noemen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Great Place to Work Institute Belgium. Tijdens de virtuele uitreiking werden uitzendbedrijf Start People en softwarebedrijf EASI uitgeroepen tot winnaars.

De traditionele award-avond werd door het coronavirus vervangen door een virtuele uitreiking. Daar werden de 20 Best Workplaces van België bekend gemaakt, naast 25 organisaties die een ‘Great Place to Work’-certificaat kregen.

“Geweldige werkplekken worden gekenmerkt door een grote mate van vertrouwen, trots en plezier op de werkvloer. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op de mening van de werknemers bij de betrokken bedrijven”, aldus Kristien Van Bruystegem, project manager bij het Great Place to Work Institute, dat het onderzoek jaarlijks uitvoert in samenwerking met Vlerick Business School en Jobat.

Verschuivingen

Een aantal organisaties die de voorbije jaren deelnamen aan Great Place to Work, besloten zich dit jaar te focussen op andere prioriteiten. Daarom in de lijst bijvoorbeeld geen Schoenen Torfs, dat de award al tien keer won, en ook geen Accent of KBC.

Toch ook bekende namen. Bij de organisaties met minder dan 500 medewerkers voert EASI al voor de 6de keer op rij de lijst aan, gevolgd door kennisorganisatie AE en software- en servicebedrijf Protime.

Bij de organisaties met meer dan 500 medewerkers is de top 3 erg divers. Uitzendbedrijf Start People is de nieuwe nummer 1, gevolgd door McDonald’s en Bank J.Van Breda & C°. Wat bevestigt dat beste werkgevers zich overal kunnen bevinden.

