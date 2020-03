Arts getuigt over hoe corona in Italië nóg een grotere catastrofe is: “Elke dag moeten we kiezen wie blijft leven en wie sterft”

“Elke dag opnieuw moeten we kiezen wie blijft leven en wie moet sterven. Het kan niet anders. Er zijn niet genoeg bedden en er is niet genoeg personeel omdat dokters en verpleegkundigen zelf ziek zijn geworden. Dit is onhoudbaar, een catastrofe.” Longspecialist Fabiano di Marco ((47) van het Papa Giovanni XXIII- ziekenhuis in het Noord-Italiaanse Bergamo schetst in een pakkende getuigenis de horror die Covid-19 heet.