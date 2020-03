Eerste coronapatiënt in Brugge heeft ziekenhuis mogen verlaten

Brugge - De eerste Brugse coronapatiënt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Matthias Van Oost is en was voor de besmetting op het eerste gezicht kerngezond. En toch kreeg het virus hem even klein. “Laat niemand hier nog mee lachen”, zegt hij.

Matthias Van Oost (35) uit Loppem heeft er helse weken op zitten. Hij kreeg de dubieuze titel van “eerste Brugse coronapatiënt in het ziekenhuis”. Drie weken na de eerste symptomen voelde de zaakvoerder van PowerCars zich eindelijk weer wat beter. “En te zeggen dat ik de eerste was om er grapjes over te maken. Maar ik kan nu als ervaringsdeskundige zeggen: Covid-19 is niet om me te lachen. Het is bittere ernst. Als ik twee dagen langer had gewacht, dan zag de toekomst er helemaal anders uit”, zegt hij.

Het verhaal van Matthias startte op 4 maart. Al leek er toen op zich nog maar weinig ernstigs aan de hand. “Ik voelde me wat zwak, had lichte koorts, spierpijn en een droge hoest”, zegt hij. “Een dag later kreeg ik de diagnose van de dokter: een virale infectie. Ik was niet in een risicogebied geweest en had met niemand - voor zover ik weet - contact gehad die het coronavirus had. Ik werd dan ook niet getest op het virus. Ik moest uitzieken.”

Matthias ging naar huis, maar beterschap kwam er niet. Immense spierpijn, hoofdpijn en koorts van gemiddeld 38,5 graden. “Maar vooral die droge hoestbuien. Die bleven een uur aan een stuk duren. Ik moest naar adem happen. Voelde niets van verbetering en voelde me lichamelijk op.”

De gezinsleden konden het niet meer aanzien en brachten Matthias afgelopen woensdag naar de spoedafdeling. Daar maakten ze een foto van zijn longen en deden een coronatest. Hij mocht het ziekenhuis verlaten en moest thuis uitzieken. Maar een dag later werd het zo mogelijk nog erger. “Spreken was te lastig omdat ik direct buiten adem was. Ik voelde me uitgeput”, zegt hij. ’s Middags kwam er dan ook een telefoontje van de dokter. Hij testte positief op Covid-19 en op de foto’s was te zien hoe het in zijn longen zat. Dus daarop moest hij meteen terug naar de spoedafdeling.

“Ik was de eerste en er werd beslist om mij op de intensieve zorgen te plaatsen. Voor minimum 24 uur gezien mijn verzwakte toestand. Ik had ademhalingsproblemen, uitdrogingsverschijnselen en 39 graden koorts. Ik had echt geen twee dagen meer moeten wachten.”

Uiteindelijk belandde Matthias in een speciale kamer voor longpatiënten. Hij kreeg antibiotica, pillen, extra zuurstof en veel rust. Na vijf dagen in quarantaine mocht hij terug naar huis, naar zijn gezin. “Maar een knuffel geven mocht niet. Ik moet de komende drie weken elk contact met mensen vermijden. Omdat ik medisch gezien nog niet genezen ben en het wetenschappelijk nog niet duidelijk is hoe lang het virus in mijn lichaam blijft.”

Matthias houdt er aan om het verplegend personeel nog te bedanken. “Ik heb enorm veel respect voor hen allemaal. Zij krijgen de komende maanden een helse opdracht voorgeschoteld.” En dus heeft de garagehouder nog één boodschap: “Blijf in uw kot. Het kan echt levens redden.”