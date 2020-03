Forfait van 1.450 euro per maand voor wie in tijdelijke werkloosheid komt

Werknemers die door de coronacrisis in het systeem van tijdelijke werkloosheid terechtkomen, zullen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro krijgen. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) beslist.

“We zitten momenteel aan 400.000 personen voor tijdelijke werkloosheid en we mogen door de recente maatregelen een immense stijging van het aantal aanvragen verwachten”, aldus Nathalie Muylle. “Door iedereen die in het systeem terechtkomt een forfait onmiddellijk van 1.450 euro per maand te geven, willen we de koopkracht van de mensen zo veel mogelijk vrijwaren. Mensen moeten hun facturen voor gas, elektriciteit en dergelijke maar ook hun dagelijkse kosten kunnen betalen.”

De RVA krijgt erg veel aanvragen binnen voor tijdelijke werkloosheid. Veel mensen zitten voor het eerst in het systeem en voor hen moet telkens een nieuw dossier worden aangemaakt. “Dat vraagt tijd en om te vermijden dat mensen op eind van de maand niet kunnen betaald worden omdat hun dossier niet volledig rond is werken we met dit forfait. Sommige zullen wel het volledig bedrag uitbetaald krijgen omdat ze in het systeem al zitten maar voor alle andere wordt dus gewerkt met forfait en nadien krijgt men het saldo.”

Ter vergelijking: bij de financiële crisis in 2009 was op het piekmoment maar sprake van 100.000 personen in tijdelijke werkloosheid.

Belangrijkste anticrisismaatregel

De maatregel van tijdelijke werkloosheid is de belangrijkste anticrisismaatregel die de overheid kan nemen. Het vermijdt dat vele bedrijven in faillissement gaan en de jobs aan de bedrijven verbonden blijven. Tegelijk wordt het inkomensverlies voor de getroffen werknemers op die manier beperkt.

Eerder besliste minister Muylle al om de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid op te trekken van 65 procent naar 70 procent van het geplafonneerde loon en het onderscheidt tussen economische werklosheid en werkloosheid overmacht in elkaar te laten overgaan zodat de dossiers voor de bedrijven een vlugge afhandeling kunnen hebben.