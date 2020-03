Grote storingen van Telenet in heel Vlaanderen

De netwerken van Telenet raakten woensdag overbelast in heel Vlaanderen. Vooral in de stedelijke gebieden worden veel storingen gemeld op het internet- en telefoonverkeer van de telecomoperator, te wijten aan het vele thuiswerk.

De storingen komen uiteraard ongelegen. De de strenge maatregelen van de overheid om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden wordt aan iedereen gevraagd om thuis te werken indien mogelijk. En dus zijn internet en telefoon belangrijker dan ooit. Op sociale media heerst alvast onvrede over de problemen.

Thuis moeten werken maar al de heel de voormiddag valt het internet uit en nu niets meer... Blijkbaar zijn de extra's van #telenet nog niet voldoende.. #coronavirus — Laura Verhulst (@verhulst_laura) March 18, 2020

Internet provider Telenet might be having problems keeping up with Covid Telework demands... pic.twitter.com/fXIZ6Vzvkh — Simoose (@_simoose) March 18, 2020

Ik heb onbeperkt internet - maar snelheid word beperkt bij intensief gebruik- dat is nu net mijn punt — Dirk Ceuppens (@dirk_ceuppens) March 18, 2020

@Telenet geen WiFi regio Hasselt/Stevoort? Thuiswerkers kunnen dit missen... — Ingrid Govaerts (@IngridGovaerts) March 18, 2020

Volgens Jimmy Smedts, woordvoerder van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), is de situatie wat te telefoneren betreft te wijten aan zogenaamde ”interconnectieproblemen”. “Operatoren draaien op hun eigen netwerk, maar klanten van bijvoorbeeld Telenet hebben ook contact met klanten van andere telecomoperatoren. Daarvoor moet er beroep gedaan worden op verschillende netwerken. We stelden de voorbije dagen al vast dat er het piekmoment ligt tussen 10.30 uur en 12.00 uur. In die piekperiodes gaan operatoren als een goede huisvader hun eigen netwerk beschermen en ervoor zorgen dat noodoproepen blijven doorkomen. Daardoor kan het gebeuren dat andere verbindingen vertraging oplopen.”

Smedts benadrukt dat het BIPT hard werkt om alles goed te laten verlopen. “Maandag - tijdens de eerste echte thuiswerkdag - hebben we alles uur per uur gemonitord. Daar zijn we vandaag, na de nieuwe maatregelen, opnieuw mee gestart.”