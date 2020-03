Nederlands studiebureau waarschuwt: “Grootste voetbalcompetities dreigen 4 miljard euro mis te lopen”

De vijf belangrijkste voetbalcompetities van Europa dreigen zo’n 4 miljard euro aan inkomsten mis te lopen als gevolg van het coronavirus. Dat blijkt uit een analyse van accountantsbureau KPMG.

De Premier League kan het zwaarst worden getroffen. Als de Engelse competitie niet meer wordt hervat, dan missen clubs 1,1 tot 1,2 miljard euro. De Spaanse Liga verliest in zo’n geval tussen de 800 en 950 miljoen euro en voor de Duitse Bundesliga wordt het verlies tussen de 650 en 750 miljoen euro geschat. De Italiaanse Serie A zou tussen de 550 en 650 miljoen euro aan inkomsten mislopen, en voor de Franse competitie wordt het verlies geschat op een bedrag tussen de 300 en 400 miljoen euro.

De enorme schadeposten zijn opgebouwd uit inkomsten die clubs missen als gevolg van het wegvallen van stadionbezoek, uitzendrechten en merchandising.

“Het meest directe gevolg van het annuleren van resterende wedstrijden is uiteraard het verlies aan inkomsten door stadionbezoek”, constateert Paul Adriani van KPMG’s Sports Analytics Practice. “Het geld dat wordt bespaard op reiskosten voor uitwedstrijden of de kosten van de organisatie van thuiswedstrijden, zoals beveiliging, stewards en schoonmaak, is relatief beperkt.”

Uitzendrechten zijn goed voor de helft van inkomsten

“Als het gaat om de inkomsten uit uitzendrechten voelen de clubs de grootste pijn”, weet Adriani. “Deze maken in het algemeen de helft uit van de gemiste inkomsten. Televisiestations die collectieve deals hebben met competities, kunnen geld terugeisen als wedstrijden worden geannuleerd en het seizoen niet wordt afgemaakt.”

Voor de Bundesliga wordt het verlies tussen 650 en 750 miljoen euro geschat Foto: AP

“En sponsorcontracten zijn vaak op maat gemaakt en gebaseerd op prestaties die een bonus of boete opleveren, zoals kwalificatie voor de Champions League of degradatie. Bovendien speelt de vraag of de clubs hun spelers volledig moeten betalen als zij niet spelen. De crisis is ook van invloed op de spelers zelf, op hun waarde en de totale transfermarkt.”

Adriani benadrukt dat het belangrijk is dat alle competities voor juli zijn afgewerkt. “Want contracten van spelers lopen 30 juni af.” Hij wijst ook op de gevolgen als competities helemaal niet worden afgewerkt. “Wat doe je dan met promotie, degradatie en wie mag er aan Europees voetbal deelnemen? Dan spelen er ook enorme financiële belangen.”