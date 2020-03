“Schrap de play-offs, maak Club Brugge kampioen en plan in juli enkel laatste speeldag in”

Topcoach Hein Vanhaezebrouck () fileert wekelijks het (Belgische) topvoetbal, ook in corona-tijden. Het zijn rustige dagen voor een voetbalanalist, maar dat houdt de ex-coach van Anderlecht niet tegen om zijn mening te geven. “Het is jammer dat ze in het voetbal toch nog de hoop hoog proberen te houden”, zucht hij.

Het is hier rustig thuis, in de Vlaamse Ardennen. Ik hou me bezig met onze twee kinderen, volg hun schoolwerk op, ik kook, werk een beetje in de tuin. Gisteren had ik een Facebook-live voor Play Sports ...