Vlaamse regering breidt hinderpremie uit naar alle getroffen sectoren, geen water-, gas- en elektriciteitsfactuur voor technisch werklozen

De Vlaamse regering breidt de hinderpremie uit naar alle sectoren die sinds vandaag/woensdag worden getroffen door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Ketens kunnen de premie krijgen tot maximaal vijf vestigingen.

De hinderpremie van 4.000 euro die vorige week werd ingevoerd door de Vlaamse regering, wordt uitgebreid naar alle handelszaken die sinds woensdag moeten sluiten, zei minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) na de ministerraad. Ook marktkramers komen in aanmerking. Ondernemingen met meerdere vestigingen kunnen de premie maximaal vijf keer aanvragen.

Belangrijk is dat ook horecazaken die een afhaalservice blijven verzorgen, de premie kunnen aanvragen. Zo wil de regering economisch initiatief niet ontmoedigen. Al 31.000 ondernemers hebben hun gegevens achtergelaten om een premie aan te vragen.

De regering heeft ook de aangekondigde crisiswaarborg verder uitgewerkt. Bedrijven die een financiering moeten aangaan om de crisis door te komen, kunnen die tot 75 procent laten waarborgen door de Vlaamse overheid, tegen een kost van 0,25 procent van het totaalbedrag.

Ook maatregelen voor werklozen

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden ten gevolge van de coronamaatregelen zullen gedragen worden door de Vlaamse overheid voor de periode van één maand. “We zullen daarvoor 20 miljoen euro uittrekken per 100.000 werknemers die in het systeem van technische werkloosheid terechtkomen.” Zo heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) woensdag aangekondigd.

Ook krijgen tijdelijk werklozen een voorschot. Omdat er massaal tijdelijke werkloosheid aangevraagd wordt – al minstens voor 400.000 mensen – zal de RVA de tijdelijk werklozen een voorschot van 1.450 euro per maand uitbetalen in afwachting van het correcte bedrag. Dat moet vermijden dat mensen zonder inkomen vallen, zegt federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

De RVA wordt overspoeld door aanvragen voor tijdelijke werkloosheid en het zullen er nog meer worden nu er extra maatregelen zijn opgelegd door de regering. Omdat het vaak gaat om bedrijven die nooit eerder in tijdelijke werkloosheid terechtkwamen, moeten nieuwe dossiers aangemaakt worden. Dat vergt tijd.

Om te vermijden dat mensen weken of maanden moeten wachten op hun eerste uitkering, lanceert de regering het voorschot van 1.450 euro per maand. Als de correcte berekening uiteindelijk is gemaakt, zal het tekort bijgepast worden. Voor sommigen zal de berekening wel meteen juist zijn.

“Door iedereen die in het systeem terechtkomt, een forfait van 1.450 euro per maand te geven, willen we de koopkracht van de mensen zo veel mogelijk vrijwaren. Mensen moeten hun facturen voor gas, elektriciteit en dergelijke kunnen betalen, maar ook hun dagelijkse kosten”, zegt Muylle.